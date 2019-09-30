Кейптаун, , 09:42 — REGNUM Пол Эрскин планирует поставить рекорд Гиннесса на чемпионате мира по регби, посетив наибольшее число матчей за всю историю чемпионатов. У него есть билеты на 36 из 48 матчей чемпионата мира по регби в Японии, передает CNN Africa.

Эрскин, 54-летний руководитель компании в сфере угольной промышленности, приехавший в Японию из ЮАР сообщил, что его рекорд будет стоить ему около 33 000 долларов США.

Эрскин объяснил, что на самом деле сделать официальную запись рекорда — довольно сложный процесс. Для начала ему пришлось зарегистрировать свою попытку за три месяца до чемпионата.

Затем, чтобы доказать свое присутствие на каждом из 36 матчей, Эрскину необходимо предоставить чек о покупке билета, фотографические доказательства его присутствия на слушании государственных гимнов перед игрой, а также предоставить подписи двух свидетелей и подробные записи о том, как он добрался до стадиона.

В конце турнира он соберет все данные и отправит их на комиссию книги рекордов Гиннесса. И если в конечном итоге рекорд признают, он не получит никакого приза.

Эрскин объяснил CNN, что, возможно, он произведет впечатление на своих детей. «Они скажут: «Это мой папа», — заявил Эрскин.

Южноафриканец будет в Японии в течение 42 дней.

Несмотря на количество игр, на которые он должен попасть, Эрксин не беспокоится, что пропустит одну. «Японские железные дороги не имеют задержек», — заявил южноафриканец.

Это не первый раз, когда Эрскин решается на приключение. В 2011 году он участвовал в монгольском дерби, которое считается самой длинной в мире гонкой на выносливость.