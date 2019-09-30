Москва, , 09:37 — REGNUM Вакцина против гриппа защищает от инфицирования и не может вызвать грипп, потому что она инактивированная («неживая»), сообщили в Роспотребнадзоре.

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Если человек сделал прививку от гриппа и сразу заболел, то, скорее всего, инфицирование произошло до того, как была сделана вакцина.

Здоровому человеку обязательно нужно проводить вакцинацию, от вируса гриппа никто не застрахован. От 20% до 30% людей, переносящих вирус гриппа, не имеют симптомов.

Но вакцинация против гриппа показана не всем. Так, противопоказания включают следующие ситуации: аллергические заболевания, бронхиальная астма, заболевания органов дыхания; сердечная недостаточность, возраст детей до 6 месяцев и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор откроет с 1 октября горячую линию по вопросам на тему профилактики гриппа и ОРВИ.

Подробнее: Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ