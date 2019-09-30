Чэнду, Китай, , 09:29 — REGNUM Исследовательский институт гигантских панд был учрежден в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Институт займется передовыми исследования и изучением гигантских панд, а также проведением долгосрочного сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами и международными организациями.

Исследовательский институт будет работать с архивами, генетическим фондом панда, а также заниматься развитием технологий восстановления популяции этих животных в дикой природе. В частности, речь идет о разведении панд, профилактике их заболеваемости и лечения.

Институт совместно с университетами и исследовательскими центрами как из Китая, та и из-за рубежа проведет научное планирование национального парка гигантских панд, а также исследование в области экологии и защиты биоразнообразия.