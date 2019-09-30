Карталы, Челябинская область, , 09:27 — REGNUM Под Челябинском глава Карталинского района Сергей Ломовцев был вынужден прервать свой отпуск из-за проблем с пуском тепла. Отозвал его лично губернатор Алексей Текслер, который и написал об этом в своём Instagram.

«Отозвал из отпуска главу Карталинского района, где есть проблемы с началом отопительного сезона. Сигнал всем главам: обеспечьте людей теплом, а уже потом идите в отпуск», — отметил Текслер.

В разговоре с главой района губернатор отметил, что заместители районного руководителя не могут назвать дату пуска тепла. Сам чиновник находится в отпуске в Краснодарском крае. Разговор состоялся 27 сентября. Сергею Ломовцеву пришлось срочно брать билет и возвращаться на работу.