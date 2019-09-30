Владикавказ, , 09:27 — REGNUM Художественный руководитель — директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия-Алания». Решение об установлении этого звания было принято в феврале 2019 года. Гергиев стал первым, кому его присудили, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе главы республики.

Гергиев Валерий Visitturku.fi

О том, что власти республики решили отметить заслуги Валерия Гергиева перед Северной Осетией, сообщил в ходе торжественной церемонии открытия III Международного фестиваля «Мариинский — Владикавказ» глава республики Вячеслав Битаров.

«Ваша подвижническая деятельность, высочайший профессионализм, самоотдача и энергия, с которыми Вы живете и трудитесь, радуя своих слушателей и зрителей во многих странах Европы и мира, в том числе в родной Северной Осетии, заслуживают самой высокой оценки!» — заявил глава региона.

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