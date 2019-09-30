Чтобы в Свердловской области не возникали несанкционированные свалки, нужно изменить региональное законодательство. Об этом заявила и. о. главы регионального оператора «Спецавтобаза» Наталья Зубова, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM По мнению руководителя, в нынешней ситуации на людей, которые образуют несанкционированные свалки, «нет прессинга». По мнению руководителя, органы местного самоуправления должны предотвращать образование новых свалок, а надзорные органы — тщательно следить за их возникновением.

По мнению Зубовой, для «быстрой работы» в этом направлении необходимо предусмотреть правовой механизм на законодательном уровне.

Напомним, «Спецавтобазе» не удаётся компенсировать расходы за уборку нелегальных свалок. Работа обошлась в 70 млн рублей, из которых компенсировать удалось только 2 млн рублей.

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