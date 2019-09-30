Махачкала, , 09:19 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении депутата городского собрания Махачкалы и его 60-летнего знакомого. Им вменяют в вину хищение трех федеральных и муниципальных земельных участков общей стоимостью около 270 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Следствие полагает, что с 2014 по 2017 год обвиняемые подделали официальные документы от имени администрации Махачкалы и договоры купли-продажи, благодаря чему завладели тремя участками, суммарной площадью более 55 тыс. кв. м.

В ходе следствия земли были возвращены собственникам. Уголовное дело, как отметили в СК, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.

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