Канберра, , 09:35 — REGNUM Австралийская медицинская ассоциация (АМА) и Австралийские сестринское и акушерское Федерации (ANMF) объединили свои усилия с целью добиться нормативных изменений и дополнительного финансирования с целью преодоления «кризиса в системе ухода за престарелыми». Об этом, как передает агентство Australian Associated Press, представители АМА и ANMF сообщили на пресс-конференции в Канберре, прошедшей 30 сентября.

Представители АМА и ANMF утверждают, что пожилые жители страны не могут позволить себе ждать конца ноября следующего года, когда появится отчет Королевской комиссии с рекомендациями для устранения проблем в секторе.

Глава AMA Тони Бартоне сказал, что стандарты ухода за престарелыми не должны быть связаны с бюджетными ограничениями.

«Мы не думаем, что они (расходы) слишком велики, чтобы… не нашлось соответствующей суммы денег», — сказал Бартоне.

Он сообщил, что 16 000 австралийцев умерли, ожидая пакеты помощи при домашнем уходе в прошлом году, в то время как около 120 000 человек ожидают получения этих, положенных им, пакетов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что необходимо сделать больше для обеспечения оказания помощи при уходе за престарелыми на дому, утверждая, что его правительство принимает все необходимые меры.

Вместе с тем Моррисон сказал, что он ожидает результатов Королевской комиссии, которые будут опубликованы в отчете в ноябре следующего года.

Энни Батлер из ANMF заявила о необходимости немедленного принятия мер для исправления ситуации и потребовала, что бы поставщики услуг по уходу за престарелыми обнародовали свои штатные расписания и отчитались, как они используют субсидии, выделяемые государством.

«Мы призываем правительство начать: начните прямо сейчас, начните принимать реальные меры», — сказала Батлер.

Выступая перед AAP, Батлер сказала, что потребуется четыре-пять лет, чтобы улучшить ситуацию.