Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM В Бурятии завершается эпопея с жителями Улан-Удэ, которым продолжали начислять плату за тепло несмотря на демонтированные батареи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в ходе совещания с участием главы Бурятии и мэра Улан-Удэ, горожанам сделают перерасчет.

Однако только тем, кто написал соответствующее заявление до 1 сентября. Отмечается, что решение стало возможным благодаря договоренностям Алексея Цыденова с президентом РЖД, который является основным акционером теплогенерирующей компании ТГК-14, Олегом Белозеровым.«Начисление платы за тепло тем, кто подал заявки на подключение, начинается только с момента установки батарей. Установили 20 октября — значит с 20-го. В декабре установят, значит, начинается начисление в декабре. ТГК-14 будут сами монтировать батареи», — отметил глава республики.

Напомним, в марте 2019 года жилищная инспекция Улан-Удэ провела проверки по адресам, где в сентябре 2015 года «неустановленные лица» за просроченные платежи по коммунальным услугам отрезали батареи и отключали от отопления. Как сообщало ИА REGNUM, хотя эти лица представлялись сотрудниками ТГК-14 и были одеты в куртки с эмблемами компании, в самой компании отвергли обвинения.

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