Композитор Роберт Принс, написавший музыку к таким известны играм, как Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D и Duke Nukem 3D, подал в суд на главного исполнительного директора Gearbox Software Рэнди Питчфорда и компанию Valve. Об этом 30 сентября сообщил портал PC Gamer.

Нашвилл, США, , 09:08 — REGNUM В своем иске, поданном в суд штата Теннесси, Принс утверждает, что его музыка была использована без разрешения в шутере Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, который вышел в 2016 году. Музыкант также сообщил, что ранее он связывался с Питчфордом и просил выплатить ему гонорар за использование произведений.

Глава Gearbox Software сказал, что «позаботится» об этой проблеме, однако Принс так и не получил деньги. Кроме того, Питчфорд отказался удалять музыку из игры.

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Напомним, релиз Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour состоялся 2 октября 2016 года. Это новое переиздание Duke Nukem 3D в честь 20-летия франшизы. Игра вышла на платформах ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, в неё был добавлен дополнительный пятый эпизод.

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