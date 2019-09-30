Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор браконьеру за убийство косули, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Не имея разрешения, охотник застрелил сибирскую косулю. По дороге домой браконьера остановил охотовед, при досмотре автомобиля было обнаружено мёртвое животное.

Правоохранители возбудили угольное дело. Ущерб государственному охотничьему фонду оценили в 120 тыс. рублей.

Суд оштрафовал оренбуржца за незаконную охоту на 40 тыс. рублей и запретил в течение двух лет заниматься охотой. Кроме того, браконьер обязан возместить ущерб в размере 120 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.