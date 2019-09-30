Уфа, , 09:09 — REGNUM День приема предпринимателей пройдет в прокуратуре Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

1 октября предприниматели смогут обратиться в республиканскую прокуратуру с возникшими у них проблемами в реализации своих прав, а также фактами давления чиновников и по другим вопросам.

Отмечается, что в надзорном ведомстве Башкирии прием будет осуществлять и.о. заместителя прокурора республики Абзалетдинов Р.З., старший помощник прокурора республики по приему граждан Рахматуллина Н. В.

Прием будет проходить в Уфе по адресу ул. Крупской, д. 6/1. Записаться на прием можно по телефону 8 (347) 276-28-46 .

Напомним, что прием будет проведен в соответствии с распоряжением Генпрокурора РФ, согласно которому 1 октября 2019 года в органах прокуратуры объявлено Всероссийским днем приема предпринимателей.