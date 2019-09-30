Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге последний день сентября будет пасмурным и дождливым. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Северную столицу «плотной пеленой накроет обширная облачная спираль очередного атлантического циклона».

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

По прогнозу синоптика, в городе на Неве будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3−8 м/с.

При этом атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

По данным Гидрометцентра Петербурга на 09:00 мск, температура воздуха в городе составляет около +12 градусов. Скорость ветра — 2−3 м/с, влажность — 83%.

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