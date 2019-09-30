Ташкент, , 09:01 — REGNUM 49 специализированных дошкольных образовательных организаций Ташкента планируется преобразовать в детские сады общего типа и многопрофильные специализированные дошкольные организации для детей с физическими или психическими нарушениями, сообщили в пресс-службе министерства дошкольного образования Узбекистана.

Планируется, что реорганизация специализированных детских садов позволит улучшить условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В министерстве добавили, что от 70 до 94% воспитанников специализированных детских садов подлежат переводу в детские сады общего типа.

Напомним, 19 сентября в Ташкенте открылись два новых детских сада, построенных по современным технологиям с использованием корейской методики. Большинство игр в дошкольном учреждении направлено на развитие мелкой моторики пальцев.

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