Москва, , 08:58 — REGNUM В московскую больницу доставлен бездомный мужчина 1980 года рождения, сообщает 30 сентября телеканал «РенТВ».

Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и сотрясение мозга. Пострадавший рассказал, что был избит неизвестными ему людьми на улице Чаплыгина. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, два студента симферопольского колледжа жестоко избили мужчину без определенного места жительства. В городе заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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