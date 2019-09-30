Магас, , 08:58 — REGNUM Военные потеряли пулемет Калашникова с патронами в Ингушетии и обратились за помощью в его поисках к местным жителям. Оружие вернул мужчина, нашедший его на дороге близ села Яндаре.

«На федеральной автодороге между ингушскими селами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района при движении автомашины КамАЗ с прикомандированными силовиками при неизвестных обстоятельствах был утрачен ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряженный 100 патронами», — пишет «Интерфакс».

По данным агентства, инцидент произошел несколько дней назад. После него силовики обратились через соцсети к населению, и пулемет выдал местный житель. Он пояснил, что нашел его на 582-м км федеральной дороги «Кавказ».

По данному факту в настоящее время ведется проверка. Отметим, что официальной информации о факте утраты оружия военнослужащими от правоохранительных органов не поступало.