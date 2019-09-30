Москва, , 08:55 — REGNUM Музей ВДНХ в Москве приглашает всех желающих принять участие в создании народной экспозиции, сообщается на портале мэра столицы.

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Отмечается, что исторические предметы, документы или фотографии должны быть как-то связаны с главной выставкой страны.

Сведения об экспонатах нужно отправить на электронную почту museum@vdnh.ru письмо с фотографией и кратким описанием.

Те, кто примет участие в создании народной экспозиции, получат благодарственные письма и смогут бесплатно посещать музей ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый музей ВДНХ в правом крыле арки главного входа выставки .1 августа 2019 года открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

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