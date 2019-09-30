Оквилл, , 08:52 — REGNUM В мире было продано уже более 5 млн копий компьютерной игры Cuphead, выпущеной на платформах ПК и Xbox One. Об этом 30 сентября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1178519922974044160

Её создатели решили отпраздновать достижение запуском 20%-й скидки на покупку игры на всех платформах: Steam, Humble, GOG и других. Также отмечается, что Cuphead появится на компьютерах электромобилей Tesla.

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Напомним, эта игра была разработана канадской компанией StudioMDHR Entertainment, релиз состоялся в сентябре 2017 года. Она представляет собой платформер (игра в которой для завершения уровня персонажу необходимо передвигаться по платформам) в жанре Run and gun («Беги и стреляй»).

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