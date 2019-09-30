Киев, , 08:53 — REGNUM В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.

«К нам приезжал человек из Индии, из Дели. Из Японии у нас были три человека. Бразилия, Пуэрто-Рико, разумеется, Соединенные Штаты. Из США была самая большая группа лиц, которые помогали и помогают Украине. Очень много ребят приезжали из Британии. Из Мексики был человек…» — рассказал он.

Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.

Он также рассказал о японце, который приехал мстить России за Курильские острова.

«Он сказал, что Япония потерпела такую же «агрессию», как и Украина сегодня. Вспоминал и Курильские острова, часть, которую Россия отрезала от Японии. На подсознательном уровне они знали, что должны вернуть долг России», — заявил Мамулашвили.

Как передавало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине и отказа населения региона принять его итоги. Украинская пропаганда утверждает, что против ВСУ в Донбассе воюет не местное население, а некие «российские войска».

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