Киев, 30 сентября 2019, 08:53 — REGNUM В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
Он также рассказал о японце, который приехал мстить России за Курильские острова.
Как передавало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине и отказа населения региона принять его итоги. Украинская пропаганда утверждает, что против ВСУ в Донбассе воюет не местное население, а некие «российские войска».
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