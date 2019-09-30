Синджар, Ирак, , 08:43 — REGNUM Власти Ирака заявили об обнаружении еще одной братской могилы езидов, об этом 29 сентября сообщает BasNews.

Захоронение было обнаружено в провинции Синджар, месте компактного проживания курдов-езидов на севере страны.

Тела убитых были обнаружены в одном из колодцев в деревне Гир-Зерик, в настоящий момент точное число погибших неизвестно. В ближайшее время начнется процесс эксгумации тел.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2014 года вторглись в езидский район Синджар, сотни человек были убиты, порядка 3 тыс. человек было похищено.

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