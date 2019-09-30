Москва, , 08:26 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 23 авиарейса, сообщает 30 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:20, в аэропорту «Домодедово» десять рейсов задержано, ещё три отменено. Во «Внуково» задержано шесть рейсов, в «Шереметьево» — четыре. Причины сбоев в расписании перелётов не указаны. Информация для онлайн-табло сервиса предоставлена аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 сентября будет тёплая, но пасмурная погода. Максимальная температура воздуха составит 14 градусов.

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