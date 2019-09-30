Москва, 30 сентября 2019, 08:20 — REGNUM В Москве 30 сентября будет тёплая, но пасмурная погода, сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном», — говорится в прогнозе.
Синоптики пояснили, что москвичам следует ожидать «пасмурную, дождливую, но относительно тёплую погоду».
В Москве будет облачно и небольшой дождь. Температура в дневное время составит от 12 до 14 градусов. В Московской области столбик термометра покажет от 10 до 15 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.