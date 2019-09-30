Москва, , 08:17 — REGNUM С пасмурной и дождливой, но тёплой погоды начнется рабочая неделя в Москве и Подмосковье. До +15 градусов тепла ожидается в столице 30 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

«+13…+15 °С. Облачно. Дождь, местами небольшой», — говорится в сообщении синоптиков.

Ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст.

В ночь на 1 октября будет +11…+13 °С, ожидается дождь. Днем 1 октября будет +16…+18 °С, погода облачная с небольшим дождем.

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