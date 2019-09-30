Хараре, , 08:17 — REGNUM Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе был похоронен в своей родной деревне через три недели после смерти в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, он был похоронен во дворе своего дома в Кутаме, примерно в 90 км к западу от столицы Хараре.

Напомним, что Мугабе скончался в сингапурской больнице 6 сентября, спустя почти два года после государственного переворота, до которого он 37 лет находился у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Мугабе приняла решение о частном захоронении в Кутаме после нескольких недель споров с правительством.

Министры правительства президента Эммерсона Мнангагвы требовали, чтобы тело покоилось в Акре Национальных Героев в Хараре, предназначенного для героев войны за освобождение Зимбабве. На территории этого монумента строился мавзолей для первого президента страны. Но семья Мугабе сказала, что он хотел быть похороненным в своем сельском доме, недалеко от его покойной матери Боны. Никто из высокопоставленных правительственных чиновников не прибыл на поминальную службу в Кутаме в субботу, 28 сентября, на которой присутствовали сотни скорбящих.

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