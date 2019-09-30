Москва, , 08:12 — REGNUM В России каждый второй житель предпочитает работать под музыку, а каждый третий предпочитает не перегружать звуковое пространство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что более всего нравится работать под музыку респондентам от 25 до 34 лет (56%), жителям старше 45 лет меньше всего любят слушать музыку на работе (42%).

Опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, был проведен6 с 9 по 16 сентября и приурочен к Международному дню музыки, отмечаемом 1 октября, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины работающих жителей России (45%) трудятся на сидячей работе, 44% — на физической, у 8% опрошенных и сидячая, и физическая работа. Чаще на сидячей работе работают женщины (48%). Физическая работа преимущественно у мужчин (44%).

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