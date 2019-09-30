Москва, , 08:02 — REGNUM В парках Москвы можно бесплатно пройти обучение английскому языку. Курсы открыты для детей и для взрослых, сообщается на портале мэра столицы.

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Уроки английского языка проводят в пяти городских парка[^ Парке Горького? Таганском, «Филях», «Терлецкой дубраве» и саду имени Баумана.

А Парк Горького приглашает москвичей подтянуть английский язык с преподавателями из Новой Зеландии и США Отмечается, что на бесплатные занятия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 12 парков Москвы подготовили обширнуюпрограмму. С сентября по ноябрь пройдут десятки разнообразных мероприятий.

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