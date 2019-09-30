Пермь, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае на поток поставлено производство человекоподобных роботов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков отметил, что «теперь каждый может заказать робота-компаньона с любой внешностью — для дома, офиса, магазина или музея».

Напомним, В Прикамье велась секретная разработка человекоподобного робота Алекса. В 2019 году он был представлен председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который побывал в Перми с визитом в апреле, а позднее в Сколково на выставке роботов.

На ПМЭФ-2019 регион заключил соглашение о привлечении инвестиций (200 млн рублей), которые позволили перейти на серийное производство автономных человекоподобных роботов.

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