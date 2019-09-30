Москва, , 08:06 — REGNUM Улучшение погоды ожидается практически по всей территории центральной части России в первых числах октября. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях будет почти без осадков. Погода установится теплой, температура воздуха поднимется до +20 °С.

Он добавил, что в северных областях центрального региона России, в том числе в Москве и Подмосковье, будет теплее обычного для данного периода на 4−5 градусов. Там термометры покажут до +17 °С. Но теплая погода будет сопровождаться обильными осадками.

Напомним, 30 сентября в сибирских регионах выпал первый снег.