Омск, , 07:51 — REGNUM Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне пройдёт в Омской области 1−2 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Цель учений — выяснить, насколько органы исполнительной власти и спасательные службы готовы к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

В учениях примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии стартует месячник гражданской обороны. 1−2 октября в регионе также пройдёт тренировка по ГО.

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