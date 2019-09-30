Москва, , 07:49 — REGNUM В московских парках проходят бесплатные занятия по английскому языку, сообщает 30 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Обучение проводится в пяти парках столицы: Таганском, «Филях», «Терлецкой дубраве», саду имени Баумана и в Парке Горького. Программа рассчитана на москвичей разного возраста и уровня знания языка.

«Программа обучения составлена таким образом, что к занятиям можно присоединиться в любое время курса», — отметили в информации.

На уроках ученики разучивают стихи и смотрят англоязычные телесериалы. Некоторые занятия проводят носители языка. Так, в парке Горького они из США и Новой Зеландии.