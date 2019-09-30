Уфа, , 07:48 — REGNUM Месячник гражданской обороны стартует в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает городское управление гражданской защиты.

В Уфе месячник гражданской обороны начнется 1 октября и будет проходить до конца месяца.

По словам чиновников, в рамках мероприятия на объектах жизнеобеспечения города и предприятиях пройдут учения и тренировки по отработке задач гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях.

Кроме этого, специалисты проверят автоматизированные системы оповещения.

В школах города пройдут открытые уроки по Основам безопасности жизнедеятельности. В течение всего сотрудники городского Управления гражданской защиты будут обучать школьников правилам безопасности в быту и на улице, научат правильно действовать при пожаре и обнаружении подозрительного предмета. Расскажут как себя вести во время сигнала оповещения «Внимание всем!» и пр.

Отмечается, что для школьников проведут Дни открытых дверей в Поисково-спасательном отряде и Информационно-диспетчерском центре г. Уфы.

В торгово-развлекательных центрах пройдут акции «Спасение в знании». На них жителей научат оказывать первую помощь, надевать противогаз и вязать узлы.

Напомним, что день гражданской обороны России отмечается 4 октября.