Новосибирск, , 07:45 — REGNUM В Новосибирске один из водителей трамвая рассказал о подростках-«зацеперах», которые мешают движению общественного транспорта.

«Вот так катаются зацеперы на вагонах, с «Панфиловцев» до «Речного вокзала», мешают движению трамваев 13 маршрута», — рассказал он анонимно в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Свой рассказ мужчина сопроводил фотоиллюстрацией.

Она также отметил, что периодически эти же подростки «обкидывают и обстреливают потом вагоны», а «начальство бездействует и полиция ничего не делает».

Водителям дано указание останавливать движение, пока подростки сами не отцепятся. В то де время, мужчина подчёркивает, что для самих детей это не безопасно: «Над головой 550 вольт».