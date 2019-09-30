Абакан, , 07:43 — REGNUM В Хакасии с 1 по 31 октября пройдут мероприятия в рамках месячника гражданской обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

1−2 октября в регионе пройдёт тренировка по гражданской обороне. В ней примет участие большое количество техники и личного состава, подчеркнули в управлении.

Также внимание в рамках месячника гражданской обороны будет уделяться просветительской работе с детьми и молодёжью. В частности, для детей приготовили открытые уроки по ОБЖ, экскурсии в пожарно-спасательные части и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках масштабной тренировки по гражданской обороне Хакасия будет «бороться» с условными природными пожарами, паводком, землетрясением и коммунальными авариями.

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