Москва, , 07:40 — REGNUM Большинство жителей России (63%) считают необходимым изучать иностранные языки, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 75%, а также представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%) и люди в возрасте от 60 лет и старше (71%).

Самым перспективным языком жители России считают английский (93%), китайский (48%), немецкий (32%), французский (21%) и испанский (9%), передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, 68% жителей России считают, что русский язык необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными средствами. Такое же количество людей уверены, что заимствования из других языков, жаргонизмы наносят ущерб русскому языку.

При этом четвёртая часть респондентов (23%) полагает, что такие заимствования, напротив, обогащают язык, который должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны.

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