Малабо, , 07:39 — REGNUM Коллекция суперкаров, конфискованных у сына президента Экваториальной Гвинеи, была продана с аукциона в Швейцарии. Об этом сообщает ВВС Africa.

Автомобили были конфискованы швейцарскими властями в рамках расследования дела Теодорина Нгема Обианги, занимающего пост вице-президента в правительстве своего отца, Теодоро Обианга Нгема, который находится на посту президента Экваториальной Гвинеей уже в течение 40 лет.

Двадцать пять автомобилей Обианга были проданы с аукциона в гольф-клуб недалеко от Женевы в воскресенье, 29 сентября.

Автомобили, в том числе Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce, были проданы в общей сложности за 27 миллионов долларов США.

По соглашению с прокуратурой, около 23 миллионов долларов США пойдут на социальные проекты в Экваториальной Гвинее, бывшей испанской колонии, страдающей от бедности населения.

Один из самых «редких и замечательных» автомобилей, Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, был продан анонимному покупателю за 8,3 миллионов долларов США. Британские аукционисты Bonhams заявили, что это новый мировой рекорд цены на Lamborghini, проданного на аукционе.

Купе Aston Martin One-77, которое аукционный дом назвал «абсолютным космическим кораблем», стоило 1,5 миллионов долларов США.

«Подобные автомобили стали бы жемчужиной любой коллекции, но собрать их все вместе — это действительно невероятно», — сказала BBC Линни Фаррант, пресс-секретарь аукциона Bonhams.

По словам г-жи Фаррант, автомобили вызвали интерес у коллекционеров по всему миру, особенно в Европе.

Несколько суперкаров были куплены агентом для коллекционеров в Дубае, сообщил агентству Reuters швейцарский участник торгов. Около 50 других автомобилей были проданы на аукционе в швейцарской деревне Чезерекс, в 30 км от Женевы.

По данным журналистов, 51-летний Теодорин Обианг служил советником своего отца, а также занимал пост министра сельского хозяйства, после чего был назначен вице-президентом в 2012 году. В международных СМИ Обианг подвергался критике за его экстравагантные привычки расходования средств и образ жизни «плейбоя». В статье, опубликованной в 2004 году, газета «Нью-Йорк Таймс» описала его как «предпринимателя в сфере рэп-музыки и франта, любящего Lamborghini и долгие поездки в Голливуд и Рио-де-Жанейро».

Швейцарская прокуратура расследовала дело Обианга на предмет отмывания денег и ненадлежащего использования государственных средств, однако в феврале этого года дело было прекращено. Прокуроры заявили, что закрыли расследование в отношении Обианга в рамках договоренности о продаже его автомобилей для финансирования социальных программ в его стране.

В 2017 году французский суд приговорил его к трем годам условно за коррупцию.