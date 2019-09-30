Самара, , 07:33 — REGNUM Певец Дима Билан дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями за свое скандальное выступление на Дне города. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади», — сообщил он, выступая на новом концерте.

По его словам, то выступление в нетрезвом виде в Самаре до сих пор его гложет и является «колоссальным уроком».

«Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в моей жизни это случилось и случилось вот такой единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, это не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но это ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком», — сообщил он самарцам.

Напомним, жители Самары запустили петицию местным властям и потребовали от них извинений за приглашение Билана на День города, поскольку последний на нем «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Ранее, Билан извиняясь за свое выступление, сообщил, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Кроме этого, он захотел дать в Самаре новый концерт и начал переговоры с местными властями, чтобы подарить городу площадку для детей, а больнице приобрести аппарат для лечения детей.