Пермь, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае зафиксирован рост числа случаев бешенства среди животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За восемь месяцев 2019 года отмечено десять фактов, что на один случай превышает показатель 2018 года за этот же период.

В основном заболеванию подвержены лисы и домашние собаки. Среди сельскохозяйственных животных бешенство не отмечено.

Добавим, бешенство — опасное инфекционное заболевание нервной системы. Для человека чревато смертельным исходом. Заражение происходит через укус или ослюнение, нанесенное больным животным.