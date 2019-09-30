Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Снег впервые этой осенью выпал в трех российских регионах. Об этом 30 сентября рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, передает РИА Новости.

Сообщается, что первый снег выпал в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Ренад Ягудин отметил, что для данных регионов снег в конце первого осеннего месяца — вполне нормальное явление. Он также рассказал, что осадки были слабыми.

Но подобная погода трех областях продлится недолго. Уже с 1 по 3 октября в регионах ожидается теплый антициклон. С его приходом небо прояснится, а температура станет выше.