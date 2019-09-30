Баку, , 07:19 — REGNUM Центр казахстанской литературы и культуры открылся в Национальной библиотеке Азербайджана им. М. Ф. Ахундова, сообщает 30 сентября агентство «Казинформ».

Открытие центра состоялось в рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки. Отмечается, что проект направлен на распространение знаний об истории и культуре казахов, а также их традиции, обычаях, успехах в экономике, политике и других сферах.

В центре казахстанской культуры были представлены книги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также произведения казахстанских авторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Национальной библиотеке Румынии в Бухаресте открылся центр казахстанской культуры. В рамках проекта книги Нурсултана Назарбаева переводятся на румынский язык.

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