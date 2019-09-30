Москва, , 07:18 — REGNUM За последние годы в Москве было отремонтировано 150 станций метрополитена, сообщает 30 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Многие станции метрополитена не ремонтировали с момента их открытия. Они были в неудовлетворительном состоянии: замены требовали лестницы, облицовка пола и стен, а также инженерные коммуникации», — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

По его словам, на станциях улучшилось освещения, а вестибюли адаптировали под нужды маломобильных граждан. Кроме того, в подземке установили бесшумные турникеты. На ряде станций были отреставрированы вестибюли, им вернули исторический облик.

Отмечается, что ремонт провели в половине всех станций метро Москвы.