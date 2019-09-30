Пермь, , 07:17 — REGNUM В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в совершении 22 преступлений против половой неприкосновенности ребёнка. Собрана достаточная доказательная база по уголовному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста; совершение полового сношения с лицом не достигшим 14-летнего возраста, а также изнасилование ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и совершение развратных действий, с лицом не достигшим 16-летнего возраста

По версии следствия, с 2012 года пермяк совершал сексуальные преступления в отношении малолетней девочки. По делу допрошены 60 свидетели и сама потерпевшая девочка. Проведено семь экспертиз. В ближайшее время материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.