Тюмень, , 05:29 — REGNUM В Тюменской области региональный оператор по обращению с отходами пояснил, почему с младенцев взимается плата за мусор. По информации, представленной пресс-службой «Тюменского экологического объединения», 6% от всех отходов, которые поступают на местный мусоросортировочный завод, составляют подгузники.

По статистике регионального оператора по обращению с отходами в Тюменской области, младенцы используют в день по шесть подгузников. Вес использованного памперса — от 100 до 200 грамм. Взрослый человек в среднем производит 600 грамм отходов в день. Младенец аналогичную норму выполняет благодаря 4−6 памперсам.

В ООО «ТЭО» напомнили и о таких отходах, как одноразовые пелёнки, салфетки, баночки от детского питания. Поэтому с младенцев берётся полный тариф за твёрдые бытовые отходы.

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