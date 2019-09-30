Тюмень, , 05:11 — REGNUM Росстат завершил проверку своего отделения в Тюменской области. Она была инициирована после предоставления Тюменьстатом некорректных данных по добыче нефти и газа на Ямале, а также из-за технической ошибки при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в ЯНАО, сообщает ТАСС.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что по итогам проверки на виновных были наложены административные взыскания. Кроме того, разработана новая методика формирования статистических данных для недопущения подобных ошибок в будущем.

«Промпроизводство — непростой показатель, очень сложная методология, в этом направлении однозначно есть, что совершенствовать», — пояснил Павел Малков.