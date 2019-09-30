Москва, , 04:58 — REGNUM Скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой у который, по некоторым данным, были обнаружены наркотики, прокомментировала телеведущая Дана Борисова журналистам телеканала РЕН ТВ.

Телеведущая недоумевает, почему Бочкарева продолжает отрицать свою причастность к инциденту с изъятием у неё наркотиков.

Борисова «Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации».

Борисова рассказала, что в прошлом задерживалась сотрудниками органов при похожих обстоятельствах.

Читайте подробнее: Актриса Бочкарева назвала монтажом видео со своим задержанием

Напомним, актриса известного сериала «Счастливы вместе» была остановлена сотрудниками правоохранительных органов из-за «подозрительного поведения». В сети было опубликовано видео, на котором актриса передает полицейским некий свёрток.

По имеющимся сообщениям СМИ, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса сериала «Счастливы вместе» открестилась от истории с кокаином