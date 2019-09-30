Москва, 30 сентября 2019, 04:58 — REGNUM Скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой у который, по некоторым данным, были обнаружены наркотики, прокомментировала телеведущая Дана Борисова журналистам телеканала РЕН ТВ.
Телеведущая недоумевает, почему Бочкарева продолжает отрицать свою причастность к инциденту с изъятием у неё наркотиков.
Борисова рассказала, что в прошлом задерживалась сотрудниками органов при похожих обстоятельствах.
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Напомним, актриса известного сериала «Счастливы вместе» была остановлена сотрудниками правоохранительных органов из-за «подозрительного поведения». В сети было опубликовано видео, на котором актриса передает полицейским некий свёрток.
По имеющимся сообщениям СМИ, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.
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