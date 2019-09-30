Курган, , 04:43 — REGNUM В Кургане тепло запущено в большинство домов, находящихся на обслуживании управляющих организаций. Об этом заявил глава города Андрей Потапов 29 сентября на заседании штаба по пуску отопления.

По состоянию на 18:00 по местному времени в Кургане 29 сентября теплоноситель подан на 1384 многоквартирных жилых дома. На контроле остаётся запуск тепла в домах ТСЖ и ЖСК.

Городской штаб по началу отопительного сезона продолжит проводить свои заседания в ежедневном режиме до окончательного поступления тепла в дома курганцев, заявил Андрей Потапов. А 1 октября с 8:30 до 9:30 директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Александр Гонцов проведёт прямую линию с жителями города по поводу проблем с отоплением.

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