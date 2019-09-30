Москва, , 03:49 — REGNUM Большинство людей уверены, что соблюдение правил по запрету разводить огонь на балконах некому будет контролировать, пишет Телепрограмма.

Издание провело опрос на тему «Как вы относитесь к запрету курить и жарить шашлык на балконе?». Оказалось, что 60% опрошенных уверены: «никто не будет следить за соблюдением этих правил».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала октября в России вводятся новые противопожарные правила, предусматривающие запрет на разведение на балконах открытого огня.

В СМИ появилась информация, что теперь запретят курить на балконах. Позже выяснилось, что на курение этот запрет не распространяется, но в МЧС призвали соблюдать осторожность.

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