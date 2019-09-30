Казань, , 03:35 — REGNUM В Казани митинг, на котором в прошедшие выходные планировали потребовать отставки главы отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова, занимающего свою должность менее года, превратился в двухчасовую дискуссию. На ней инвалиды и родителей детей-инвалидов высказали претензии к работе фонда и поделились наболевшим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Редкое явление — сам чиновник пришёл на протестное мероприятие вместе с подчинёнными, хотя чаще всего приглашённые власти игнорируют подобные форматы общения с недовольными жителями. Возможно это и спасло Лоханова от резолюции с требованием его отставки.

Среди прозвучавший претензий — долгие сроки выплаты компенсаций за приобретённые на свои деньги предметы первой необходимости, качество выдаваемых медизделий и технических средств, в том числе инвалидных колясок.

«Только в одном Нижнекамске 11 семей, которым выплату компенсации задержали больше чем на четыре месяца!» — цитирует выступившую на мероприятии активисту общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Ирину Иващенко издание «Вечерняя Казань».

Лоханов на это заявил, что из-за проверок на предмет фальсификаций сроки действительно изменились, но до конца года пообещал выстроить работу и закрыть все вопросы.

Иващенко отметила и проблему с ортопедической обувью, которой вместо положенных четырёх пар в лучшем случае удаётся получить одну. Обувь передают друг другу, когда ребёнок из неё вырастает, радуясь таким дарам, хотя выделять в достаточном количестве её должно государство. Есть претензии и к мизерным компенсациям, которых не хватает на покрытие приобретение важных для инвалидов вещей.

Претензий накопилось много, беседа продлилась почти два часа, но фактически проходила не в формате заявленного митинга.

Напомним, проблемы у инвалидов одного из самых богатых регионов России существуют давно. Ещё в начале июня 2019 года в преддверии прямой линии Владимира Путина они обратились к нему с видеопосланием, отметив, что находятся «на грани выживания». Дело в том, что пособие по уходу за ребёнком-инвалидом составляет 5,5 тыс. рублей и фактически является единственным доходом. Родители просили увеличить пособие хотя бы до уровня минимальной оплаты труда и индексировать, потому как индексации не было с 2013 года. В обращении отмечалось, что многие семьи с особенными детьми живут «за чертой бедности».

Для справки: В 2018 году в регионе инвалидами было признано 33,8 тыс. граждан в возрасте от 18 лет и 5040 детям была присвоена категория «ребёнок-инвалид».

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