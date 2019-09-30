Омск, , 03:25 — REGNUM Центральный районный суд Омска рассмотрел дело 97-летнего омича, которому отказали в постановке на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Как сообщили ИА REGNUM в районном суде, ранее к ним обратился инвалид, ветеран Великой Отечественной войны, который хотел, чтобы его поставили на учёт для получения квартиры по договору социального найма.

Департамент жилищной политики администрации Омска отказал ветерану в постановке на учёт. Своё решение в департаменте объяснили тем, что ветеран продал свою квартиры и, соответственно, «намеренно совершил действия, повлекшие ухудшение его жилищных условий». Чиновники заявили, что 97-летнему ветерану необходимо дождаться истечения пяти лет со дня продажи жилья.

Однако суд обязал администрацию Омска принять ветерана на учёт, поскольку учёл его социальное положение и состояние здоровья. Суд сделал вывод, что продажа жилья для ветерана являлась вынужденной мерой.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, на Урале после публикаций в СМИ и проверки суд вернул квартиру ветерану.