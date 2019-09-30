Томск, , 03:04 — REGNUM В связи с похолоданием и усилением ветра в Томске пришлось отменить культурное мероприятие, которое должно было состояться 28 сентября на Новособорной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Томска.

Уточняется, что на этот день в столице Томской области была запланирована концертно-развлекательная программа в рамках цикла «Выходные на Новособорной».

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