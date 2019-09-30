Санкт-Петербург, , 02:56 — REGNUM Операция девочки с одним телом и двумя головами, родившейся на Украине, была бы «слишком дорогостоящей». Скорее всего ребенок не проживет больше нескольких месяцев. Об этом сообщил генетик, руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов в эфире телеканала 360.

Вероятная причина появления сиамских близнецов с одним телом и двумя головами не связана с генетикой. Скорее всего, появление такого ребенка произошло в результате «повреждающего воздействия внешних факторов».

Баранов «Ибо такие уродства возникают примерно на пятой-седьмой неделе беременности. А может и немножко позже, к 10-й неделе беременности. Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки».

Влияние ультразвука или употребление определенного лекарства, возможно, вызвали такой редкий и страшный недуг. У сиамских близнецов одно сердце на двоих. По мнению ученого, хирургическая операция хотя и возможна, но слишком затратна.

При соблюдении ряда условий ребенок с двумя головами сможет прожить от нескольких дней до нескольких месяцев.

Баранов «Должна быть такая колоссальная операция, что проще было бы начать новую беременность».

Напомним, 28 сентября сиамские близнецы появились на свет в украинских Черновцах. У мамы ребенка это первая беременность роды начались раньше срока (на 33 неделе) поэтому их провели не в Киеве, а в Черновцах.

Женщина ожидала появления сиамских близнецов и отказалась от аборта «по собственным убеждениям».

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