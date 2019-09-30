Санкт-Петербург, 30 сентября 2019, 02:56 — REGNUM Операция девочки с одним телом и двумя головами, родившейся на Украине, была бы «слишком дорогостоящей». Скорее всего ребенок не проживет больше нескольких месяцев. Об этом сообщил генетик, руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов в эфире телеканала 360.
Вероятная причина появления сиамских близнецов с одним телом и двумя головами не связана с генетикой. Скорее всего, появление такого ребенка произошло в результате «повреждающего воздействия внешних факторов».
Влияние ультразвука или употребление определенного лекарства, возможно, вызвали такой редкий и страшный недуг. У сиамских близнецов одно сердце на двоих. По мнению ученого, хирургическая операция хотя и возможна, но слишком затратна.
При соблюдении ряда условий ребенок с двумя головами сможет прожить от нескольких дней до нескольких месяцев.
Напомним, 28 сентября сиамские близнецы появились на свет в украинских Черновцах. У мамы ребенка это первая беременность роды начались раньше срока (на 33 неделе) поэтому их провели не в Киеве, а в Черновцах.
Женщина ожидала появления сиамских близнецов и отказалась от аборта «по собственным убеждениям».
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